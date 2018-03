Werk aan Fries cultuurlandschap begonnen

Gedeputeerde Johannes Kramer geeft woensdag de aftrap voor het herstel van het cultuurlandschap in de provincie. Er wordt met name gewerkt in Zuidoost-Fryslân, maar ook op Terschelling en Sint-Nicolaasga.

Het gaat met name om houtwallen, elzensingels en poelen die worden aangepakt. Maar er worden ook flink wat bomen omgezaagd. De lege plekken die hierdoor ontstaan zullen worden beplant met bomensoorten zoals elzen, eiken en hagendoornen. De poelen worden leeggehaald om daarna weer met schoon water gevuld te worden, om zo weer ruimte te bieden aan onder andere libellen en kikkers. Door deze maatregelen blijven de flora en fauna van het cultuurlandschap behouden.

Landschapsbeheer Fryslân werkt in het project samen met onder andere de Noardlike Fryske Wâlden en It Lege Midden. Zonder het onderhoud zou het cultuurlandschap verdwijnen.