Geen woningen uit buurgemeenten naar Ooststellingwerf

De kans dat de gemeente Ooststellingwerf huizen gaat bouwen die door de provincie zijn toegewezen aan buurgemeenten, is klein. Ooststellingwerf krijgt binnenkort mogelijk te maken met een bouwstop, omdat het maximaal aantal toegewezen nieuwbouwwoningen voor de komende jaren al in de planning staan om te worden gebouwd. Hierdoor ontstaat er een lange wachtlijst van mensen die ook willen bouwen, maar dit nog niet mogen.

Buurgemeenten willen in de toekomst wel meedenken over de toewijzing van een groter aantal nieuwbouwwoningen in Ooststellingwerf, maar dat mag niet ten koste gaan van de nieuwbouw in de eigen gemeente.