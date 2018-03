De 16e-eeuwse Watergeuzen waren Fries

Niet Den Briel, maar het Waddengebied was het belangrijkste strijdtoneel voor de Watergeuzen. En die Watergeuzen, die bestonden voor een groot deel uit Friezen. Dat blijkt uit onderzoek door historici Jan Houter en Anne Doedens. Zij hebben de archieven van de Hertog van Alva in Brussel onderzocht en kwamen daar honderden verwijzingen, naar voornamelijk de Waddenzee, in tegen. Ook Harlingen komt verschillende keren voor. Het gaat onder andere om brieven van stadhouder Caspar des Robles aan de Hertog van Alva, waarin hij schrijft over de acties van de Watergeuzen.

In de Nederlandse geschiedenis zijn de Watergeuzen met name bekend omdat zij als eerste een stad van de Spaanse bezetter wisten te bevrijden. Dat gebeurde in 1572 in de stad Den Briel. Volgens Houter en Doedens waren de jaren daarvoor veel belangrijker voor de Watergeuzen. Toen zijn ze meerdere keren in actie geweest in het Waddengebied. De Watergeuzen worden als voorlopers van de hedendaagse marine gezien.