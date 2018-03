Plan voor elektrische auto's tijdens LF2018 van tafel

Er rijden dit jaar geen elektrische auto's door Leeuwarden voor het vervoer van oudere en/of gehandicapte mensen. De ChristenUnie van Leeuwarden trekt het plan in voor zogenoemde 'hop in hop off' auto's. De partij vond het goed passen bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

Een van de struikelblokken is dat er geen chauffeurs beschikbaar zijn. De ChristenUnie wilde mensen met een uitkering inzetten voor het vervoer, maar die zijn niet beschikbaar. Frits Rijpma, fractievoorzitter van de ChristenUnie, baalt als een stekker. "Het plan sterft in al zijn schoonheid."