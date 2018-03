Sicko Heldoorn als waarnemend burgemeester naar Huizen

Sicko Heldoorn wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Huizen in Noord-Holland. Hij volgt Fons Hertog daar op. Hertog nam vorige maand afscheid van zijn functie als burgemeester. De 61-jarige Heldoorn was de afgelopen jaren actief als burgemeester in de gemeente Dantumadiel. Ook daar was Heldoorn waarnemer. Daarvoor was de PvdA'er burgemeester van gemeente Opsterland en gedeputeerde van de provincie Fryslân.

De komende jaren zal de gemeente Huizen fuseren, daarom wordt er alleen een waarnemer benoemd voor de tussenliggende periode.