Leeuwarder stranden blijven toegankelijk tijdens festivals

Festivalbezoekers kunnen in Leeuwarden voortaan gewoon gebruik blijven maken van de stranden bij natuurgebied De Groene Ster. Die belofte doet wethouder Sjoerd Feitsma. In de raad van Leeuwarden wordt de komende tijd gesproken over een nieuwe omgevingsvergunning. De vorige vergunning werd vorig jaar door de rechter vernietigd.

Alle partijen vinden dat het gebied altijd toegankelijk moet zijn voor alle recreanten. Eerder werd het grootste deel van de stranden bij festivals als Psy Fi afgezet. Alleen het naaktstrand was dan bereikbaar. Dat wordt nu anders, aldus wethouder Feitsma. Zoals het nu lijkt, blijft het strand dat zich het dichtst bij de Leeuwarder wijk Cammingaburen bevindt beschikbaar voor badgasten. Ook het naakstrand is gewoon toegankelijk. Datzelfde geldt voor het strand waar honden mogen zwemmen.