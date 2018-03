LIVE: IepenUP over feest

Een hele bijzondere editie van IepenUP deze week. Het gaat namelijk over FEEST! Verschillende muziekstijlen en culturen komen aan bod in het programma van vanavond. Wie mee wil feesten is vanaf 20.00 uur welkom in Neushoorn en er mag gedanst worden. Uiteraard kun je IepenUP ook volgen via de livestream hierboven.

Feest!

Wie je kunt verwachten: Hindoestaanse regeaband The Lions Den Band, Klezmerband Di Gojim, DJ De Rooie Jager, de Marokkaanse feestband Fiësta Salama Band en de Friese Gaatze Bosma. Tussendoor kijken we onder andere naar illusionist David Globe, vuurspuwer Welly Bosgraaf van Dragongirls, de nieuwste trends in feestartikelen en een aantal verassingen.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek: in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Iedere woensdag staan in het programma de actualiteiten in de wereld centraal: hoe leven wij met zijn allen, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen wij ervoor dat wij elkaar vaker ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op de Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.