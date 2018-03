Waddenauto is van Stan uit Helmond: "Ik schrok me kapot"

De 19-jarige Stan uit Helmond is de eigenaar van de auto die al een paar dagen in de Waddenzee geparkeerd staat. "We wilden met een groep vrienden naar Groningen rijden", vertelt Stan aan Omroep Brabant. Maar er werd een tussenstop gemaakt om met eb de Waddenzee bij Sint-Jacobiparochie op te rijden. En daar ging het mis.

Auto vast

Zijn auto kwam vast te zitten in het zand. Stan: "We hebben geprobeerd om met een andere auto mijn auto eruit te trekken, maar hij zat helemaal vast." Ondertussen kwam het water steeds dichterbij. "Mijn maat zei: hé, dat water stond net nog niet zo dichtbij. Toen schrok ik me kapot." En dus zat er niks anders op dan de auto achter te laten. "We hebben de politie gebeld om te vertellen wat er was gebeurd."

De auto wordt donderdag door een speciaal team van Rijkswaterstaat weggetakeld. "Dat wordt nog een heel circus, met auto's met rupsbanden en graafmachines. Het gaat me duizenden euro's kosten." En dan te bedenken dat de auto van Stan te koop stond. "Ja, ik wilde er al een tijdje vanaf."

Lesje geleerd

De Helmonder heeft zijn lesje wel geleerd. "Het was echt heel stom. Ik heb er heel veel van geleerd. De komende tijd moet ik op mijn fiets naar m'n werk."