Primeur voor Herbaijum met molen voor hele dorp

Gezinnen in de omgeving van Herbaijum krijgen vanaf volgende week korting op hun energierekening. In het dorp wordt dan de 'buurtmolen' geopend. De buurtmolen is van de inwoners zelf. De inwoners van Herbaijum hoeven, als ze overstappen, geen energiebelasting meer te betalen. Hiermee besparen de gezinnen ongeveer tweehonderd euro per jaar. Het initiatief komt van energiecoörporatie Qurrent en windmolenfabrikant EWT en is een landelijke primeur.

Opmerkelijk is dat van de deelnemende gezinnen bijna geen investering in het voor verwacht wordt. Het initiatief is gefinancierd door crowdfunding en een subsidie van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (Fonds Schone Friese Energie). De gezinnen betalen wel een bedrag aan contributie, maar de totale besparing op de energierekening ligt nogal wat hoger.