Storing in sirenes nog niet opgelost

De storing die ervoor zorgde dat de sirenes afgelopen maandag in een deel van de provincie niet te horen waren, is nog altijd niet opgelost. Dat meldt de Veiligheidsregio. Eerst wordt er landelijk naar een oplossing gezocht, maar als dat niet lukt, kan het zo zijn dat monteurs de sirenes één voor één bij langs moeten om het probleem te verhelpen. Dan zal de Veilighheidsegio uitzoeken welke sirene het wel deed en welke niet. "Het globale beeld wat we nu hebben, is dat ongeveer de helft het niet deed," vertelt Sytske Balt van de Veiligheidsregio.

De storing in de sirenes wordt veroorzaakt door een ruzie tussen verschillende stroomleveranciers in Zuid-Europa. Diezelfde ruzie zorgt ervoor dat de klokken een stukje achterlopen. Zolang de sirenes niet werken, zal de Veiligheidsregio in geval van nood NL-alerts inzetten, of, als het nodig is, de mensen deur-aan-deur of via geluidswagens waarschuwen.