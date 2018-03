Powercollege: De Waddenzee als lopend buffet

Katja Philippart van de Waddenacademie legt in haar powercollege uit waarom de Waddenzee al honderden jaren het lopend buffet voor mens en dier is. De onderzoeker en hoogleraar werkt al sinds 1994 bij het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en richt zich in haar onderzoek nu op het leven in de Waddenzee. "Ongeveer 20.000 jaar geleden lag de huidige Waddenzee nog hoog en droog en ruim 300 km van zee. De natuurlijke rijkdom van dit Waddengebied trok mensen van heinde en verre. Naast de jacht op vogels en vissen, werden ook schelpdieren zoals oesters, kokkels en mosselen verzameld als voedsel", vertelt Philipart in haar college.

Powercollege

Het Waddengebied is het beroemdste natuurgebied van Fryslân. Ieder jaar trekt het duizenden bezoekers en het staat zelfs op de werelderfgoedlijst. Daarom verdient het gebied, met al zijn verschillende kanten, meer aandacht en geeft de Waddenacademie iedere maand een powercollege in Fryslân Hjoed.

