Straf voor inwoner uit Harkema voor drankrijden

Een man van 44 jaar uit Harkema is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur en een rijontzegging van een jaar, omdat hij dronken achter het stuur zat. De man ontkende zelf dat hij had gereden.

Op 5 februari heeft een autobestuurder in Harkema met zijn auto een paar containers geramd en daarna is de man enkele struiken ingereden. Getuigen wilden de bestuurder hierna tegenhouden en de sleutels uit het contact halen, maar dat lukte niet, waarop de bestuurder weer wegreed.

Wel zagen de getuigen waar hij uitstapte en welk huis hij binnenging. Zij hebben daar ook verklaringen over afgelegd, maar de man hield zijn ontkenning vol. Over wie er dan wel had gereden, wilde hij niets zeggen. De man werkte wel mee aan een alcoholonderzoek. Hij had vijf keer teveel gedronken.