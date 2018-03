VIDEO: Bestuur skûtsje Joure wil dichter op schipper zitten

Het was afgelopen zomer een van de opvallendste zaken bij het skûtsjesilen in de SKS: het skûtsje van Joure werd door het bestuur van de SKS uit de competitie gehaald. Dit werd gedaan omdat ze de originaliteitsregelementen zouden hebben overtreden. Schipper Dirk Jan Reijenga wilde vanwege de veiligheid aan boord geen aanpassingen doen aan het mastbeslag.

Er dichter op

Het bestuur van de stichting achter het skûtsje van Joure heeft nu het besluit genomen om zich meer te bemoeien met de besluitvorming, om een zaak zoals die van afgelopen zomer in de toekomst te voorkomen. Tjeerd de Jong, voorzitter van de stichting Skûtsje Haskerlân, zegt met nadruk dat er vorig jaar geen meningsverschil was tussen de stichting en schipper Dirk Jan Reijenga: "Het was met het verstand van destijds en de commotie van destijds misschien wel de best oplossing. Er is goed over gesproken en er is een keus gemaakt. Achteraf zou je kunnen zeggen dat het misschien niet de juiste keus is geweest..."

Adviseur

De nieuwe schipper van het skûtsje van Joure, Rinus de Jong, was woensdag te gast in Fryslân Hjoed. Hierin vertelde hij dat Arend Wisse de Boer aangenomen is als adviseur bij het skûtsje van Joure. De Boer is bekend van de IFKS waar hij schipper is op de Drie Gebroeders.