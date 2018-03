Rijontzegging en boete voor Drachtster scootterrijder

Een 49-jarige inwoner van Drachten mag binnenkort niet meer op pad met zijn bromscooter. Althans, als de man niet in hoger beroep gaat tegen het vonnis van de politierechter woensdag. De Drachtster werd veroordeeld, omdat hij bij een politiecontrole had geweigerd om te blazen. Omdat dit de tweede veroordeling binnen twee jaar voor de man is, wordt het rijbewijs van de verdachte automatisch ongeldig verklaard.

De man werd in de nacht van 29 december 2015 aangehouden. Op straat wilde hij nog wel blazen, maar op het politiebureau weigerde hij mee te werken aan de test. Hij gaf wel toe dat hij acht of negen flesjes bier had gedronken. De man raakt nu dus waarschijnlijk zijn rijbewijs kwijt, maar krijgt ook een boete van 400 euro en een rijontzegging.