Korte brand in isolatiefabriek Soprema in IJlst

De fabriek voor isolatie- en dakbedekkingsmaterialen van Soprema in IJlst is woensdagmiddag korte tijd ontruimd geweest na een brandmelding. Soprema zit aan de Geeuwkade in IJlst. De eerste brandmelding kwam rond half twee, maar werd later opgeschaald.

Volgens een woordvoerder was de brand echter al snel onder controle. Het was echter moeilijk aan te geven wat er precies in brand gevlogen was.

Soprema is van oorsprong een familiebedrijf uit Straatsburg, maar intussen heeft het bedrijf vestigingen over de hele wereld.