Fryslân moet in juli twee weken fossielvrij zijn

Fryslân moet 1 tot en met 14 juli helemaal fossielvrij zijn. Benzine-auto's en dieselauto's zijn dan niet welkom in onze provincie. Dat is het streven van studenten die de Elfwegentocht hebben bedacht. Om ervoor te zorgen dat er geen vervuilende auto's Fryslân binnenrijden, is er bij de Afsluitdijk alvast een overstappunt geopend. Daar kunnen bestuurders hun auto achterlaten en overstappen in duurzaam vervoer. Er zullen ook overstapplaatsen bij Drachten, Lemmer en Wolvega komen, die als poort naar een schoon Fryslân moeten dienen.

De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat mensen duurzaam gaan rijden in juli en vindt het niet nodig om bij de wegen te controleren. Projectleider Tsjeard Hofstra: "Ik vind dat je de mensen in deze wereld moet vertrouwen. En als je de oproep doet om het samen te doen, dan komt het vast goed. We moeten de rest van Nederland laten zien dat het kan in Fryslân."