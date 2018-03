Minnertsgaaster krijgt geen gelijk van de Raad van State

De gemeente Waadhoeke heeft een inwoner van Minnertsga terecht gesommeerd een illegaal schuurtje af te breken. Dat was woensdag de uitspraak van de Raad van State, waar de inwoner afgelopen maanden tegen in hoger beroep was gegaan. De Raad van State is het eens met de gemeente dat op het erf aan de Rispinge het maximale oppervlakte aan toegestane bebouwing staat. Voor het schuurtje van ruim twintig vierkante meter kan dan ook geen vergunning worden gegeven.

De Minnertsgaaster heeft al tien jaar ruzie met de gemeente over illegale of verondersteld illegale bouwsels op zijn erf. Hij wilde 80.000 euro van de gemeente voor zijn opgelopen rechtsbijstandskosten, maar de Raad van State heeft ook deze eis tot schadevergoeding afgewezen.