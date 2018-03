Rijkswaterstaat bergt auto die al dagenlang op het Wad staat

Rijkswaterstaat gaat donderdag een auto uit de Waddenzee bij Sint-Jacobiparochie halen. De auto staat al een aantal dagen tientallen meters uit de kust. De bestuurder is waarschijnlijk tijdens de vorstperiode het Wad opgereden en heeft de auto daar achtergelaten. De auto staat nu helemaal vast in het slijk en verdwijnt bij hoog water ook onder de waterspiegel.

Rijkswaterstaat is niet te spreken over de actie. Het gaat om een kwetsbaar, beschermd natuurgebied waar geen auto's mogen komen. Rijkswaterstaat weet wie de eigenaar van de auto is, en zal de kosten van de berging ook op deze persoon verhalen.