Nils Terpstra voor Fryslân in Senaat Nederlandse Kinderjury

Nils Terpstra van de Professor Wassenberghskoalle in Lekkum is uit honderden kinderen gekozen om voor Fryslân plaats te nemen in de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. De jury, met een vertegenwoordiger uit elke provincie, bestaat uit kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Ze kiezen het beste kinderboek.

Harmen van Straaten, schrijver en illustrator van kinderboeken, kwam op de school langs om Nils het nieuws te vertellen. Het was een grote verrassing voor de 10-jarige leerling uit Leeuwarden.

De stemperiode is woensdag ook geopend en kinderen kunnen tot 18 april stemmen. De Senaatsleden zullen stemmen werven, een juryrapport schrijven over de vijf boeken met de meeste stemmen en ze reiken een eigen prijs uit: de Pluim van de Senaat. Op 27 juni maakt de Senaat de twee winnaars van de kinderjury bekend.