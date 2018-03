Herinrichting Suderwei Feanwâlden gestart

De herinrichting van de Suderwei in Feanwâlden is woensdag officieel gestart. Dat gebeurde met het onthullen van een bouwbord door gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Roelof Bos. De Suderwei wordt heringericht tot een dorpse straat. Door het maken een groene omgeving en andere aanpassingen wordt het doorgaande karakter van de Suderwei onderbroken. Inwoners en ondernemers zijn nauw betrokken bij de planvorming. De start van de werkzaamheden is 26 maart 2018. Naar verwachting wordt de herinrichting op 27 juli 2018 opgeleverd.

De herinrichting van de Suderwei is onderdeel van het project Kansen in Kernen (KiK). De provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel willen de leefbaarheid in Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp verbeteren. Nu de Centrale As in gebruik is genomen komt er immers veel minder doorgaand verkeer door deze dorpen.