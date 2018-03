Het in de auto aanraken van een mobiele telefoan in een houder in de auto is niet strafbaar. Dat heeft het Gerechtshof in Leeuwarden woensdag bepaald in een zaak die was aangespannen door een man uit Sneek.

De Sneker kreeg vorig jaar een boete van 239 euro omdat hij met zijn telefoon in de houder bezig was. Voor de kantonrechter verloor de man zijn verzet tegen de boete, maar het Hof heeft de man gelijk gegeven.