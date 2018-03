Molen De Eendragt bij NHL Stenden in Leeuwarden verbouwd

De molen bij NHL Stenden Hogeschool is volledig verbouwd en heeft nieuwe functies gekregen. De wieken draaien niet, maar studenten kunnen er studeren, maar ook bidden. Op de eerste verdieping van de molen zit de studentenpastoor. Er is ook een centrum voor levensbeschouwing. Op de begane grond is een zaal voor ongeveer 200 mensen

De oliemolen De Eendragt is gebouwd in 1786 en in 2014 voor het grootste gedeelte afgebrand. Studenten hebben geholpen bij de verbouwing van de molen. Omdat het een gemeentelijk monument is, zijn zo veel mogelijk oude elementen bewaard gebleven en nog altijd te zien. Afgelopen week is het geraamte van de wieken weer op de molen gezet. De officiële opening is aanstaande donderdag.