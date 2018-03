Actie voor nieuw schoolgebouw in Tjalleberd

In Tjalleberd zijn ouders, meesters, juffen en directie van de samenwerkingsschool De Nijewier woensdag in actie gekomen voor een nieuw schoolgebouw. Dat gebouw moet bij de multifunctionele accommodatie in het dorp komen, maar dat duurt veel langer dan verwacht. De fusieschool is vanaf het schooljaar 2016/2017 actief en zit nog in een tijdelijk onderkomen. Dat kan eigenlijk niet meer, lieten ze aan de wethouder en een aantal raadsleden zien bij een rondleiding.

Er is te weinig ruimte voor de ruim 160 leerlingen. Peuters moeten één keer in de week naar een gymzaal verderop in het dorp, terwijl ze eigenlijk elke dag even goed in beweging moeten komen. De docentenkamer, en ook die van de directeur, moet regelmatig worden gebruikt voor lessen of een bezoek van bijvoorbeeld een schoolarts. Bovendien moeten kinderen regelmatig op de gang aan het werk.

De school wil in 2019 een nieuw gebouw, maar volgens de wethouder wordt pas 2020.