Ooststellingwerf is bezorgd over bouwstop nieuwe huizen

Ooststellingwerf zal op korte termijn met de provincie overleggen om een bouwstop in de gemeente te voorkomen. De problemen kwamen dinsdag aan de orde bij de raadsvergadering. Daar bleek dat het college toezeggingen heeft gedaan aan belangstellenden voor een nieuwe woning, terwijl het maximum toegewezen aantal van 250 nieuwbouwwoningen al was toegezegd. Volgens GroenLinks is er nu een wachtlijst voor 380 huizen.

Wethouder Henk van de Boer, die het dossier onlangs overnam van de zieke wethouder Sierd de Boer, heeft beloofd dat hij bij de provincie zijn best zal doen om meer nieuwbouwwoningen toegewezen te krijgen.