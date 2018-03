Verkeer dat gebruik wil maken van de Afsluitdijk moet nog steeds rekening houden met vertraging. De noordelijke draaibrug bij Kornwerderzand, in de richting van Noord-Holland is sinds dinsdag kapot. Door een technische storing wil de brug niet meer dicht. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het verkeer in beide richtingen wordt over de zuidelijke brug geleid.