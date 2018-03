Nieuw netwerk 'Wat ús bynt' wil Friezen samenbrengen

Het bijzondere van Fryslân en het Fries-eigene behouden. Dat het is doel van 'Wat ús bynt', de naam van het nieuwe netwerk van zo'n zestig Friese verenigingen en clubs. Voorbeelden zijn toneelclubs, uitgevers, muziekverenigingen, dus vooral culturele organisaties. Dinsdagavond was de eerste initiatiefbijeenkomst, die werd geopend door gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij zei erbij: 'We hebben goud in onze handen. In deze wereld van globalisering, waarin alles op elkaar begint te lijken, is het juist belangrijk om te kijken naar wat jou speciaal maakt. En dat is bij Fryslân het landschap, de geschiedenis, de taal.'

Het doel van het nieuwe netwerk is om met elkaar in contact te blijven, elkaar te helpen en van elkaar te leren.