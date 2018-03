Eerste paneel van zonnedak op stal Schiermonnikoog geplaatst

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog heeft op het eiland dinsdag de eerste van in totaal 750 zonnepanelen geplaatst op de stallen van boerderij De Duihoeve. De panelen kunnen 230.000 kilowatt leveren voor zeker dertig jaar. De investering van ruim twee ton werd mogelijk door een subsidie in het kader van de Rijksregeling Subsidie Duurzame Energie. Daarbij krijgt de boer een vast bedrag voor de stroom die hij per kilowatt levert.

Er zijn nog meer boeren op Schiermonnikoog die een zonnedak willen of gaan aanleggen. Over een paar maanden wordt een ander zonnedak van een boerderij in gebruik genomen. Dat is een initiatief van de eilander energiecoöperatie De Sintrale. Bewoners konden zich inschrijven voor de aanschaf van een van de ruim tweehonderd zonnepanelen. De belangstelling was zo groot dat De Sintrale nu werkt aan een tweede en derde zonnedak.