Reuzenmeisje komt met Royal de Luxe naar Leeuwarden

Een van de reuzen van theatergezelschap Royal de Luxe, dat in augustus naar Leeuwarden komt, is nu bekend gemaakt. Het is het meisje, de zogenaamde 'kleine reus'. Waarschijnlijk komen er twee reuzen, maar Royal de Luxe en de organisatie hopen dat een derde reus ook nog mogelijk is. Maar dat kost veel geld, want elke reus moet worden bediend door tientallen mensen.

Het bezoek van de reuzen is op 17, 18 en 19 augustus. Het is een van de toppers van dit Culturele Hoofdstadjaar. Jan Gaastra, productieleider van het evenement, zorgt ook voor veiligheidsmaatregelen. Het aantal bezoekers voor het gebeuren is zo groot dat sommige wegen worden afgesloten. De auto parkeren in de binnenstad is in dat weekend niet mogelijk. Dat zal buiten de stad moeten. Pendelbussen brengen de bezoekers naar het centrum.

Smalle straatjes

De reuzen zijn al in grote steden geweest, zoals Montréal en Londen, maar zo'n kleine stad met smalle straatjes als Leeuwarden is voor het eerst. Daarom wordt er nog wel een aantal aanpassingen gedaan, omdat de reuzen niet overal langs kunnen. Maar, zo zegt Jan Gaastra, er zullen geen bomen worden gekapt, want dat willen de Fransen absoluut niet. En, als de reuzen ergens onderdoor moeten: 'Ze kunnen ook buigen of door de knieën'. Over de route die de reuzen zullen afleggen, wordt vooreerst niets bekend gemaakt. Pas een paar dagen van tevoren wordt dat duidelijk. Het verhaal moet een verrassing blijven.

Geschiedenis Leeuwarden

Het theatergezelschap Royal de Luxe komt uit de buurt van Nantes in Frankrijk. Bij ieder bezoek aan de stad laten ze de reuzen een verhaal meemaken dat is geïnspireerd op de locatie. Het verhaal in Leeuwarden zal dus duidelijk met de geschiedenis van Leeuwarden en Fryslân te maken hebben.