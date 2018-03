Gynaecologen en verloskundigen voor medisch tuchtcollege

Drie gynaecologen en een verloskundige van het Antoniusziekenhuis in Sneek zagen vorig jaar maart een complicatie over het hoofd bij een vrouw die in verwachting was. Dat zegt een stel uit Fryslân. Hun pasgeboren dochter stierf daardoor. Voor het verwijt staan de medisch specialisten dinsdag in Groningen voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Toen de vrouw 25 weken in verwachting was, belandde ze in het ziekenhuis omdat er iets mis was met de placenta. Op 15 maart vorig jaar werd ze opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze veel bloed verloor. De vrouw gaf aan dat ze een keizersnede wilde. Die werd drie dagen later hals over kop toch nog uitgevoerd. De baby was overleden. Het stel zegt dat het ziekenhuis te weinig onderzoek heeft gedaan. De tuchtrechter doet in april uitspraak.