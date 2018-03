CBS: In het noorden is autodiefstal het laagst van Nederland

In Noord-Nederland wordt het minst aantal auto's van Nederland gestolen. Dat blijkt uit cijfers van het landelijk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Fryslân worden in de gemeente Leeuwarden de meeste auto's gestolen. Tussen 2015 en 2017 werden daar van alle duizend auto's 0,5 tot één gestolen. Schiermonnikoog en Vlieland laten nog hogere cijfers zien, maar die zijn vertekend omdat daar veel minder auto's zijn.

Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat er landelijk gezien tussen 2010 en 2017 40 procent minder auto's zijn gestolen. Diefstal van auto-onderdelen of spullen uit auto's is met 47 procent gedaald.