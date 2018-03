Provincie wil tekort Blokhuispoort niet aanzuiveren

De provincie Fryslân wil niet extra geld geven om het tekort voor de verbouwing van de Blokhuispoort aan te vullen. Gedeputeerde Sander de Rouwe zegt dat de beloofde 7,8 miljoen euro het maximale bedrag is.

De Blokhuispoort is in de afgelopen twee jaar ingrijpend verbouwd. Aanvankelijk voor een bedrag van ruim 20 miljoen euro, maar de kosten zijn meer dan 4 miljoen hoger uitgevallen en het werk is nog niet klaar. Nu is de grote vraag waar dat geld vandaan moet komen, want zolang het er niet is, ligt het werk van aannemer Dijkstra-Draisma aan de oude gevangenis stil. Eigenaar Boei van de Blokhuispoort zegt dat de provincie meer geld heeft beloofd, maar volgens gedeputeerde De Rouwe is dat niet zo.

De gemeenteraad van Leeuwarden praat woensdagavond over het geldtekort. Wethouder Deinum zou eerder hebben gesproken over een extra bedrag van 1,2 miljoen van de provincie, zodat het bedrag op 9 miljoen zou komen. Maar volgens gedeputeerde Sander de Rouwe staat het bedrag van 7,8 miljoen euro zwart op wit en komt er geen cent meer bij.

De VVD in de Provinciale Staten heeft vragen gesteld over de kwestie. De partij wil graag opheldering over wat er nu echt is afgesproken over de Blokhuispoort, 'het visitekaartje van LF2018'.