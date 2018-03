Componist/muzikant Peter Sijbenga heeft in opdracht van Lân fan taal een komische musical geschreven voor groep 8. Die is gratis beschikbaar voor basisscholen. Van de musical 'Doe't Bretaal nei Meartalië kaam' is een Friestalige en een Nederlandstalige versie beschikbaar. De musical is ook geschikt voor jeugdtheaterscholen.