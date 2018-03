Marga Waanders is de nieuwe voorzitter van Keunstwurk. Ze neemt de functie over van Skelte Brouwers, die na acht jaar afscheid neemt. Marga Waanders is burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Ze zegt dat het erg belangrijk is om kunst en cultuur te steunen en te stimuleren. Als voorzitter van Keunstwurk wil ze daar graag aan meewerken.

Keunstwurk is een adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie.