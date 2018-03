Jongeren in Weststellingwerf beginnen later met drinken

Jongeren in de gemeente Weststellingwerf beginnen als ze wat ouder zijn met het drinken van alcohol. Daarnaast zijn ouders strenger geworden in het hanteren van de regel dat kinderen onder de 18 jaar geen alcohol mogen hebben. Dat concludeert de gemeente Weststellingwerf in de evaluatie van het eigen alcoholbeleid van de afgelopen vier jaar.

Verder blijkt dat de drank- en horecawet wat beter wordt nageleefd. In 2015 gebeurde dat in 27 procent van de gevallen, afgelopen jaar was dat 31 procent. Het lukt een jongere onder de 18 jaar vooral in sportkantines, cafetaria's en slijterijen om aan alcohol te komen. Dat komt naar voren uit onderzoek van het platform Nuchtere Fries. Bij supermarkten in Weststellingwerf lukt het minderjarigen het minst vaak om aan drank te komen. Toch ging dat afgelopen jaar weer wat makkelijker dan in 2015.

De gemeente wil naar aanleiding van de cijfers een gesprek met de verkopers van alcohol. Burgemeester Van de Nadort zegt dat er nog veel valt te verbeteren.