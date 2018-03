Jaar celstraf voor gewelddadiger gijzeling op camping

Een 38-jarige Drachtster die een jaar geleden was betrokken bij een gewelddadige gijzeling op camping Rêst mei Romte in Boelenslaan, heeft een jaar celstraf gekregen. Hij speelde een grote rol bij de gijzeling en bedreiging van een man uit Almelo die op de camping een chalet zou huren.

De eigenares van de vakantiewoning vond dat zij geld van de Almeloër moest krijgen, hoewel hij had besloten het huisje toch maar niet te huren. De man werd gegijzeld, bedreigd en mishandeld. De andere verdachten zijn eerder al veroordeeld. De Drachtster die een jaar cel kreeg, had een tbs-verleden. De tbs was begin afgelopen jaar beëindigd. De rechtbank laat onderzoeken of de tbs nu toch weer in gang moet worden gezet.