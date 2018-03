Half miljoen voor productie waterstofgeneratoren

Het bedrijf Tieluk BV in Leeuwarden krijgt een half miljoen euro van de Provinsje Fryslân. Van dat geld zal in Leeuwarden een plek worden ontwikkeld voor de productie van waterstofgeneratoren. Bij elkaar steekt het bedrijf er 1,3 miljoen euro in. Vier mensen kunnen daar aan het werk.

De provincie geeft de subsidie aan Tieluk, omdat het bedrijf met een belangrijke innovatie bezig is: verwarming met hulp van waterstof. Een eerste proeflocatie is afgelopen jaar al opgeleverd: het zwembad in Witmarsum. De nieuwe locatie in Leeuwarden moet veel meer producties mogelijk maken, bijvoorbeeld centrale verwarming in huizen. Het doel van het bedrijf is dat er veel minder fossiele brandstoffen nodig zijn. Als een waterstofgenerator wordt aangesloten op een gasgestookte ketel, verbruikt die de helft minder gas.

De provincie betaalt de subsidie aan Tieluk uit het programma Wurkje foar Fryslân. Deze toelage is de laatste subsidie in die regeling. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.