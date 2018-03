Theaterstuk over mislukte revolutie Piter Jelles Troelstra

Er is een theaterstuk gemaakt over de mislukte oproep tot een socialistische revolutie van Piter Jelles Troelstra in 1918. Dit is dit jaar honderd jaar geleden, een mooie aanleiding voor de Stifting Kulturele Betinkingen Fryslân om erbij stil te staan.

Vierduizend Friese middelbare schoolkinderen gaan de komende weken naar het stuk toe. Van tevoren krijgen ze les over het onderwerp en moeten ze slogans bedenken, die ze in het stuk moeten gebruiken. Het stuk gaat dinsdagavond in première. Het is dus bedoeld voor middelbare scholen, maar in april is er ook een keer een openbare voorstelling waar iedereen een kaartje voor kan kopen.