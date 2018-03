''Veel mensen tegen komst pier en zwembad bij Wierum''

Tweederde van de Wierumers die hebben gereageerd op een peiling van meningen, is tegen de komst van een pier en zeezwembad in de plannen zoals ze er nu liggen. Dat is de uitkomst van een rondvraag van een groep die zichzelf ''Keer it tij'' noemt. De cijfers zijn te lezen in dorpskrant De Fûke. De peiling van de meningen werd begin januari gehouden en de eindstand is gebaseerd op het aantal reacties dat eind februari was binnengekomen.

Het dorp is verdeeld over de komst van de pier achterdijks, die een halve kilometer lang is, met zwembad. Sommigen zijn voor, omdat meer toerisme het dorp door de tijd kan helpen. Anderen vinden dat de bouwwerken het Waddenlandschap aantasten. Juist voor het toerisme moet het zo 'puur' mogelijk blijven.

De pier en het zwembad zijn plannen van Joop Mulder in zijn project Sense of Place. Daaronder vallen ook een terp in Blije en een kunstwerk op de weg bij Holwerd. Mulder ontkent dat er sprake is van 'tegenwerking' tegen de plannen. "Het enthousiasme is heel groot bij iedereen". Dat het zo lastig tot stand komt, komt door het trage vergunningstraject, zegt hij.

De commissie Kromme Horne, die voorstander is van het pier-zwembad-plan, bestrijdt de uitkomsten van de peiling van Keer it tij. Kromme Horne wijst op een eerdere enquête waaruit bleek dat de meerderheid voor de komst van pier met zwembad is.