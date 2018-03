Parkeerboetes schaatsers Broek en Nannewiid kwijtgescholden

De boetes voor foutgeparkeerde schaatsers bij Broek en Nannewiid hoeven niet te worden betaald. Dat heeft de gemeente De Fryske Marren meegedeeld. De boetes worden kwijtgescholden, want het parkeerverbod gold niet voor de berm. Auto's die volledig in de berm staan een geen contact hebben met de weg zouden er dan niet onder vallen. Omdat niet meer na is te gaan hoe de auto's precies stonden, heeft de gemeente besloten alle boetes in te trekken. Het gaat bij elkaar om een kleine dertig boetes.

De gemeente had afgelopen week een verbodsbord in de berm van de Swettepoelsterdyk bij Broek neergezet, waar mensen hun auto neerzetten voordat ze daar gingen schaatsen. De Fryske Marren wilde zo voorkomen dat er geen ruimte zou zijn voor hulpdiensten, als die er langs zouden moeten. Er kwam veel protest van mensen die vonden dat de gemeente te snel nadat de borden er stonden, begon met bekeuren.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat ze de zaken niet goed hebben aangepakt. Als er weer zulke evenementen zijn, komen er ook aanvullende maatregelen om de hulpdiensten toch de ruimte te geven. Wat die precies zullen worden, moet nog worden uitgezocht.