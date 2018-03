Een automobilist is dinsdagmiddag op de Alde Rykswei in Akkrum door nog onbekende oorzaak tegen een boom gebotst. Mogelijk is de auto in de berm geraakt en daarna tegen een boom geknald. Hulpdiensten hebben de bestuurster uit haar auto gehaald. Ambulancepersoneel heeft de vrouw onderzocht. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto had grote schade en is door een berger weggesleept.