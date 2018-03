Christelijke plattelandsvrouwen moeten ophouden

Er komt een eind aan de 'Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond'. De reden is dat er geen nieuw bestuur kan worden gevormd. Op dit moment zijn er nog ongeveer 1.400 leden van de plattelandsvrouwen in Fryslân. Volgens Sjoke Sijtsema, voorzitter van het provinciaal bestuur, hebben de plattelandsvrouwen dus wel bestaansrecht. Plaatselijke afdelingen kunnen wel blijven bestaan, maar Sijtsema verwacht dat die in de toekomst ook zullen verdwijnen.

Belangrijk voor de maatschappij

Volgens Sijtsema zijn de plattelandsvrouwen een belangrijk orgaan in de maatschappij. ''Door de gezelligheid wordt eenzaamheid tegengegaan en er komen op een avond onderwerpen aan bod waar je anders niet veel van afweet. Het is dus belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling.''