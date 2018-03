Wie helpt IVN aan 417 gehaakte gruttokuikens?

Het IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is op zoek naar mensen die willen helpen bij het maken van gehaakte gruttokuikens. De kuikens moeten worden uitgedeeld op basisscholen in de provincie. Ze hebben er nu ruim 200, maar op 15 maart zijn er 417 nodig.

De kuikens horen bij het boek 'Pykje Fjouwer' dat wordt uitgedeeld op de scholen. Dat boek gaat over een gruttokuiken dat allemaal avonturen beleeft. Het project is vorig jaar bedacht in samenwerking met Kening fan de Greide. Dat burgerinitiatief is opgezet uit onvrede over de verschraling van het weidelandschap. Mensen die willen meehelpen, kunnen het haakpatroon vinden op ivn.nl.