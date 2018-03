Werkstraf geëist voor aanval met hooivork op buurman

Tegen een man uit Tytsjerk is een werkstraf van tachtig uren geëist, omdat hij zijn buurman heeft aangevallen met een hooivork. Hij had al een tijdje ruzie met de man. Die had vaak zijn deur openstaan, waardoor de verdachte last had van de wietlucht uit zijn huis. Toen de verdachte er iets van zei, zou de buurman hem hebben aangevallen met stokken. De Tytsjerkster zou hem toen met de hooivork hebben gestoken.

Justitie hield er bij de eis rekening mee dat de buurman als eerste agressief was geworden en dat hij geregeld voor overlast zorgde. De rechter doet over twee weken uitspraak.