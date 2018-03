Schulting en Knegt voeren WK-shorttrackploeg aan in Canada

Suzanne Schulting uit Tijnje en Sjinkie Knegt uit Bantega voeren de Nederlandse shorttrackploeg aan bij het WK in Montréal in Canada. Dat begint over anderhalve week op vrijdag 16 maart. Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven schaatsen de individuele afstanden. Rianne de Vries is reserve en rijdt mee in de aflossingsploeg. Avalon Aardoom, die verrassend goed presteerde op het NK in januari, is de vijfde vrouw in de aflossingsploeg.

Bij de mannen zijn Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat uit Leeuwarden aangewezen voor de individuele afstanden. Daan Breeuwsma uit Akkrum is reserve en hij zit bij de aflossingsploeg. Lemster Dennis Visser ontbreekt in de shorttrackploeg voor het wereldkampioenschap. Dit seizoen was Visser een van de vaste waarden bij de aflossingsploeg, maar bondscoach Jeroen Otter kiest op het WK voor andere namen. Ook Dylan Hoogerwerf zit niet in de ploeg. Adwin Snellink en Mark Prinsen zijn hun vervangers.

Schulting won op de Olympische Spelen in Zuid-Korea goud op de 1000 meter, Knegt behaalde zilver op de 1500 meter.