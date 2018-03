De Friese band Wiebe geeft volgende week in het kader van Culturele Hoofdstad een serie van twintig huiskamerconcerten. Mensen die de band over de vloer wilden hebben, konden zich aanmelden voor een gratis optreden. Wiebe Kaspers en de andere leden van de band hebben uit de aanmeldingen twintig huiskamers in de hele provincie uitgezocht.

Later dit jaar volgt een tweede serie van achttien concerten. Met de optredens wil de band live muziek toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen.