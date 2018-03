Het eerste kievitsei wordt volgende week donderdag gevonden tussen elf en twaalf uur. Dat voorspellen de Bond van Friese Vogelwachten en ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga uit Feanwâlden. De voorspelling is gebaseerd op een berekening aan de hand van temperatuurgegevens van het KNMI. Vorig jaar kwam de voorspelling precies op de dag af uit, meldt de BFVW. Het eerste kivietsei werd toen op 9 maart gevonden, maar niet in Fryslân. Een dag later was het wel raak in onze provincie.

De voorspelde datum valt dit jaar later dan vorig jaar, doordat er laat in de winterperiode nog vorst was.