Jaar voorwaardelijke celstraf voor beton van viaduct gooien

De man die vorige zomer van een viaduct bij Appelscha een stuk beton op de provinciale weg gooide, heeft een voorwaardelijk gevangenisstraf van een jaar gekregen met een proeftijd van drie jaar. De rechter wil ook dat hij wordt behandeld.

De 35-jarige man heeft een verstandelijke beperking. Hij woonde in een instelling in Appelscha en was kwaad geworden over de slechte internetverbinding daar. Uit frustratie gooide hij het stuk beton op de weg. Een auto botst er tegenaan, de chauffeur kwam met de schrik vrij.

Tegenwoordig zit de man in een kliniek in Rekken. Van de rechter moet hij daar de komende twee jaar blijven, omdat de kans groot is dat hij weer de fout in gaat. Door zijn stoornis raakt hij psychisch snel uit balans.