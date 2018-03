Omrop TIP: Wat maakt Reitse van het eten uit jouw koelkast?

Hoe gezond is Fryslân? Eten wij wel de goede producten? Bewegen we wel genoeg? Chef-kok Reitse Spanninga zoekt het uit. Hij kijkt overal in onze provincie en bij jouw in de koelkast met de vraag: hoe gezond is Fryslân? In het programma belt Reitse zomaar bij iemand aan en duikt daar in de koelkast. Wat zit er in en wat maakt hij ervan?

In de eerste aflevering, dinsdagavond om 18.45 uur, kijkt Reitse in Heerenveen. Die gemeente is in 2017 uitgeroepen tot dé sportgemeente van Nederland. Maar wat is daarvan waar? Reitse belt aan bij de inwoners van Heerenveen, om in hun koelkast te kijken...

'Lekker ite mei Reitse, uit eigen koelkast' is elke dinsdag om 18.45 uur te zien op televisie. Alle recepten van de gerechten, die in de afleveringen worden gemaakt, zijn op de speciale pagina 'Fryslân Sûn' te vinden.