Erik Wolsink is positief over zijn periode bij LDODK

De klik tussen een aantal spelers van LDODK en trainer Erik Wolsink was verdwenen en daarom heeft het bestuur van de korfbalclub besloten om afscheid te nemen. Dit was voor beide partijen het beste besluit, hoe moeilijk dat besluit ook was, vertelt LDODK-voorzitter Gouke de Vries. "Het is een moeilijk besluit. Maar er waren irritaties over en weer. Ze hebben het wel eens over een houdbaarheidsdatum, en die is net wat te vroeg gekomen."

Maandagavond kreeg Wolsink zijn ontslag. "Ik zat de wedstrijd tegen PKC voor te bereiden, toen Gouke belde. Het kwam wel even binnen." De problemen die sommige spelers met Wolsink zouden hebben, merkte hij de laatste tijd ook in de groep. "We hebben vorige week uitvoerig gesproken. Er zat een situatie die niet helemaal klikte." Zaterdag na de wedstrijd tegen KCC was Wolsink kwaad over de slechte tweede helft van zijn ploeg. Die boosheid sprak hij ook uit. "We maken afspraken en dan zie je toch dat een aantal zeer ervaren mensen daaruit stapt. Terwijl ik bij hen hogere eisen heb. En dat kwam er niet helemaal uit. Je krijgt dan wel een soort kritische verhouding, die is gebleven. Dat kan tot irritatie leiden."

LDODK hoopt met deze maatregel op korte termijn resultaat te halen, zodat het team toch nog de kruisfinale haalt. Zaterdag viel voor De Vries het kwartje om afscheid te nemen van Wolsink: "Tijdens en na de wedstrijd had ik al het gevoel dat het beter was om uit elkaar te gaan. Er waren meerdere zaken om te zeggen dat het beter was om te stoppen. Wij denken dat dit het beste is voor iedereen." Assistent-trainer Henk Jan Mulder, die volgend seizoen hoofdtrainer zou worden, neemt het stokje nu direct over van Wolsink. Hij wordt daarbij geassisteerd door Marjo de Haan.

Ondanks het onverwachte ontslag denk Wolsink positief over zijn periode bij de ploeg uit Gorredijk en Terwispel. "Het was een geweldige tijd. Met name op mijn eerste jaar kijk ik het beste terug. Dit jaar was het doel om te kijken of we de finale om de titel konden halen. Dat kan nog steeds. Het scenario is wankel, maar er is voldoende kwaliteit. Het was mijn doel, maar nu haak ik af. Ik hoop wel dat de ploeg daar gewoon keihard in doorgaat. Ik ga er vanuit dat ze met Henk Jan en Marjo die klus moeten kunnen klaren", zegt Wolsink.

Vrijdag speelt LDODK de lastige uitwedstrijd tegen PKC in Papendrecht. Op dit moment staat LDODK op de vijfde plaats. Om de kruisfinale te halen moet de ploeg een plaats klimmen.