"Milieu-effectrapport windpark Nij Hiddum-Houw nu compleet"

Het milieueffectrapport voor windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop van de Afsluitdijk is volledig. Dat zegt de commissie voor de Milieu Effect Rapportage. De commissie had eerder vragen bij het rapport, dat niet compleet zou zijn. Dat rapport is aangevuld en opnieuw beoordeeld.

Volgens de commissie staat nu wel alle essentiële informatie in het rapport. Dat geeft een goed beeld van de onderzochte opstellingen en de ruimte om met de turbines te kunnen schuiven. Om die reden kunnen de milieueffecten van de molens worden meegenomen in de besluitvorming van de provincie en de gemeente.

Het is de bedoeling dat er negen windmolens komen van elk tweehonderd meter hoog.